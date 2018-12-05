- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الحضري يقرر الرحيل النهائي عن الإسماعيلي في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد شيحة، وكيل عصام الحضري، أن الحارس الدولي، منقطع حاليا عن التدريبات في الإسماعيلي أو الوجود في المباريات.
وقال «شيحة» فى تصريحات إذاعية : "الحضري قرر بشكل نهائي الرحيل عن صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".
وتابع: "الحضري ليس لديه مانع لعقد جلسة مع مجلس الإدارة، لفك الارتباط بين الطرفين وديا، ولكن إدارة الإسماعيلي قررت تصعيد الأمر، وشكوى اللاعب في اتحاد الكرة، ورفض انهاء الأزمة بشكل ودي".
شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يقرر الرحيل النهائي عن الإسماعيلي في يناير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .