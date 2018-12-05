شكرا لقرائتكم الحضري يقرر الرحيل النهائي عن الإسماعيلي في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد شيحة، وكيل عصام الحضري، أن الحارس الدولي، منقطع حاليا عن التدريبات في الإسماعيلي أو الوجود في المباريات.

وقال «شيحة» فى تصريحات إذاعية : "الحضري قرر بشكل نهائي الرحيل عن صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع: "الحضري ليس لديه مانع لعقد جلسة مع مجلس الإدارة، لفك الارتباط بين الطرفين وديا، ولكن إدارة الإسماعيلي قررت تصعيد الأمر، وشكوى اللاعب في اتحاد الكرة، ورفض انهاء الأزمة بشكل ودي".