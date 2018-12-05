شكرا لقرائتكم الزمالك يجتمع مع جروس عقب مواجهة المصري لحسم ملف الميركاتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الكروى عقب مباراة المصرى المقرر إقامتها غدا الخميس بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز. وتشهد جلسة مجلس الزمالك مع جروس الوقوف على طلبات المدير الفنى الفنية خلال الميركاتو الشتوى المقبل وتحديد الأسماء المنتظر التعاقد معها لتدعيم الصفوف بخلاف حسم مصير بعض اللاعبين الحاليين بالقائمة البيضاء خاصة البعيدين عن حسابات المدرب السويسرى فى الفترة الأخيرة.

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