شكرا لقرائتكم القانوني علي عباس: قضية النمر محسومة لمصلحة الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح علي عباس، الخبير في لوائح كرة القدم، أن قضية اللاعب علي النمر محسومة لنادي الوحدة، لأنه شارك مع المنتخب السعودي في مباريات رسمية واللوائح الدولية تعتمد على الجواز في إثبات الجنسية.

وأضاف: إذا كان هناك تلاعب بإمكان "فيفا" إبطال كافة نتائج الفريق التي لعب فيها اللاعب، واللاعب لديه جواز سفر ويعد سعوديا وفقا للوائح الدولية على المستوى الرياضي وهذا من منظار الاتحاد الدولي.

وأردف: اتحاد الكرة سيعارض نفسه إذا اعتبره من المواليد وبالتالي يعرض نفسه للعقوبات، العديد من الدول تعتمد على جواز المهمات، لكن علي النمر خاض تجربة في إسبانيا، ووفقا لنظام الانتقال الدولي سجل كلاعب سعودي في الاتحاد الإسباني، واسترجع بطاقة الانتقال كلاعب سعودي أيضا عندما عاد إلى الدوري السعودي، وأعتقد أن القضية محسومة.