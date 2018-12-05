شكرا لقرائتكم المتحدث باسم اتحاد القدم لا يعلم عن احتجاج النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف محمد الشيخ المتحدث باسم اتحاد القدم السعودي أنه لا يعرف إذا ما كان احتجاج النصر ضد مشاركة علي النمر لاعب الوحدة في مباراة الفريقين الأخيرة والتي انتهت بفوز الأخير قد وصل إلى لجنة الانضباط.

وقال الشيخ لـ"في المرمى": لا أعلم إذا كان الخطاب قد وصل إلى الاتحاد السعودي، والحقيقة لا أعلم إذا ما كانت لجنة الانضباط تطلب الحصول على الخطاب باللغتين العربية والإنجليزية. وواصل: الأندية تخاطب اللجنة الآن مباشرة ولا تمر خطاباتها بالأمانة للاتحاد.