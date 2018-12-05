شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعين بالجبلاية لمعرفة "عنوان منزل" الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادى الاسماعيلى من نظرائهم فى اتحاد الكرة عن عنوان منزل عصام الحضرى حارس مرمى الدراويش لإرسال المخاطبات الرسمية للسد العالى خلاله.

وتخلف عصام الحضرى عن حضور جلسة التحقيق الأولى التى كان مقرر لها السبت الماضى مع الإدارة القانونية للنادى الاسماعيلى، وطبقآ للوائح النادى القانونية فقد تم تحديد جلسة تحقيق أخرى مقرر لها السبت القادم الموافق 8 ديسمبر الجارى.

كان الحارس قد غاب عن السفر مع الفريق فى مستهل مشواره فى بطولة دورى الأبطال الافريقى "بدون إذن" ليقرر مجلس الإدارة إحالته للتحقيق لمعرفة أسباب غيابه.

الحارس امتنع أيضا عن الانتظام في تدريبات المستبعدين وتم توقيع العقوبة عليه طبقا للائحة، ويتم إخطار اتحاد الكرة بصفة يومية عن هذا الغياب.

وفى حالة غياب اللاعب عن جلسة التحقيق المقبلة سيتم اعداد تقرير من قبل الادارة القانونية للنادى ورفعه لرئيس النادى والمشرف العام على الكرة المهندس ابراهيم عثمان لإتخاذ العقوبة المناسبة.