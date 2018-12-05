شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينجح فى إلغاء غرامات التأخير من عقوبات الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى الزمالك فى إلغاء عقوبات التأخير بخصوص الغرامات الخاصة باللاعبين القدامى مما يقلل جزءا كبيرا من المبالغ المستحقة على القلعة البيضاء لهؤلاء اللاعبين .

جاء ذلك أثناء تواجد وفد نادى الزمالك فى سويسرا خلال الأيام الماضية، حيث تم الاتفاق مع مسئولى الاتحاد الدولى "الفيفا" واللاعبين على إلغاء غرامات التأخير بعد التعهد بسداد كافة المستحقات على دفعتين خلال الأيام المقبلة.

وعاد وفد الزمالك إلى القاهرة منذ ساعات، قادمًا من سويسرا بعد التواجد هناك خلال الأيام الماضية لبحث قضايا خصم النقاط المختلفة على النادي في "فيفا" بسبب المتأخرات لصالح اللاعبين السابقين.

وتوصل الوفد الزمالكاوى الذى ضم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف على فريق الكرة لاتفاق مع اللاعبين السابقين بجدولة المستحقات المتبقية لهم على دفعتين فقط، وتم الاتفاق مع المحامى الخاص بكل لاعب على طريقة السداد وإخطار مسئولو الفيفا بالأمر لغلق هذا الملف .