شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ترحيب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، بالعودة لتدريب المارد الأحمر في ولاية رابعة، وحدد عدة شروط للموافقة الرسمية وجاء في مقدمتها التعاقد مع مواطنه بيدرو الذى سبق وعمل معه فى الأهلى كما تولى تدريب الإسماعيلي قبل موسم تقريبا، فضلاً عن تدعيم الفريق بصفقات متميزة فى انتقالات يناير الشتوية المقبلة سواء من الدورى المصرى أو من خارجه.

وأكد مصدر في الأهلي أن جوزيه طلب أيضا مدرب أحمال بالفريق بجانب متخصص فى تحليل أداء اللاعبين، موضحا أن الساحر البرتغالي رحب بتدريب الأهلي رغم اعتزاله قبل سنوات وذلك بسبب حاجة الأحمر له حاليا بعد إقالة كارتيرون بسبب خسارة بطولة أفريقيا ثم الخروج من البطولة العربية.

وأشار المصدر إلى أن مفاوضات الأهلي مع جوزيه وصلت لمراحل متقدمة خلال اليومين الماضيين إلا أن محمود الخطيب رئيس النادي مازال يفكر في الأمر، خاصة وأن هناك أصوات فى القلعة الحمراء تنادي بالتعاقد مع مدرب آخر غير جوزيه ويبدي اصحاب هذا الرأي حماسا للتعاقد مع الفرنسي ديسابر المدير الفنى الحالي لمنتخب أوغندا والسابق للإسماعيلى.

وطرح ”الخليج 365” استفتاءًا للجماهير للتصويت حول هل تؤيد عودة جوزيه للأهلى فى ولاية رابعة أم لا؟