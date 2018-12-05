شكرا لقرائتكم خبر عن بند بلائحة الجبلاية يسمح للهاوى بالاحتراف دون موافقة ناديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية، أنه تم وضع بند فى اللائحة الجديدة المنظمة لشئون اللاعبين للموسم المقبل 2019 / 2020 ينص على أحقية أى لاعب هاو فى الاحتراف حال تلقيه عرضا دون الحصول على موافقة ناديه.

وأكد مجدى عبد الغنى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الهدف الرئيسى من وضع هذا البند فى لائحة شئون اللاعبين الجديدة هو زيادة عدد المحترفين وتشجيع الأندية على السماح باحتراف لاعبيها والاستفادة ماديا من بيعهم.

كانت لائحة شئون اللاعبين القديمة تتضمن بندا ينص على ضرورة موافقة النادى على احتراف اللاعب حتى لو عقده هاو.