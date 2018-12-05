7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 5 ديسمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، "كاف" يستعين بالجبلاية للتواصل مع محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى أفريقيا، مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء الأهلى وتغيير وحيد أمام الجونة.

تتجه النية داخل الجهاز الفنى للنادى الأهلى لعدم البدء بمؤمن زكريا لاعب الفريق أساسياً فى مباراة الجونة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، باستاد السلام المؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

وضعت لجنة شئون اللاعبين فى لائحتها الجديدة بندًا ينص على حصول اللاعب على مدة العقد كاملة من ناديه حال إنهاء التعاقد من قبل النادى فى أى وقت.

كشف على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن تكلفة إصلاحات وتجديد الملعب والبنية التحتية وصلت إلى 15 مليون جنيه.

اتفق مسئولو المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب علي خوض 3 وديات في شهر مارس المقبل خلال الفترة من 18 الي 26 في معسكر بأسبانيا.

لجأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لنظيره المصرى برئاسة هانى أبو ريدة للتواصل مع الدولى المصرى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى وذلك لترتيب حضوره الحفل المقرر لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا الذى ينظمه الاتحاد القارى.

حجز القطن الكاميرونى تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال الأفريقى لينتظر الفائز من الإسماعيلى ولوميساجير البوروندى المقرر له اليوم.

افتتحت بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومشاركة 48 لاعبا بينهم سبعة من العشرة الأوئل فى تصنيف اللعبة عالميا ويمثلون 18 دولة هى مصر وأمريكا إنجلترا وفرنسا وسويسرا وباكستان وبيرو وأستراليا وهونج كونج والمكسيك وماليزيا وويلز والهند ونيوزيلاند وكولومبيا وإسبانيا واسكتلندا وألمانيا، يتنافسون على لقب البطولة التى تنظم لأول مرة فى ملعب زجاجى داخل نادى مخصص للاسكواش ويعد الأول من نوعه فى العالم .