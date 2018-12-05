شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تريزيجيه يستعد لمشروع جديد.. ياترى هو ايه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد محمود تريزيجيه، لاعب المنتخب المصرى ونادى قاسم باشا التركى لمشروع جديد، لم يتم الكشف عن تفاصيله.

ونشر محمد طلعت الوكيل الإعلانى والرياضى، صورة تجمعه مع اللاعب محمود تريزيجيه ونادر شوقى وكيل اللاعبين، مع تعليق: "مشروع جديد مع الموهوب جدا محمود تريزيجيه، بالتعاون مع صديقى العزيز نادر شوقى".









يذكر أن نورسال بيلجين المدير الرياضى لنادى قاسم باشا التركى قد صرح بإمكانية رحيل محمود تريزيجيه عن صفوف الفريق بعد المستويات الرائعة التى يقدمها مع الفريق الموسم الحالى، وصنع محمود تريزيجيه هدفاً وساهم فى صناعة آخر بتعادل قاسم باشا مع فنربخشة بنتيجة 2 – 2 في المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى التركى.