شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشارك في فعاليات توقيع اتفاقية " لاليجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثل الثنائي محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي، وأمير توفيق مدير التسويق بالنادي، وفد الأهلي في حضور فعاليات توقيع اتفاقية رابطة المحترفين بالدوري الإسباني " لاليجا " وجامعة «اسلاسكا» الفرنسية والتى أقيمت فى منزل السفير الإسبانى بالقاهرة.

ورحب ارتورو افيليو السفير الاسباني بالقاهرة بعضو مجلس إدارة النادي، مشيدا بالدور المهم الذى يلعبه الأهلى فى الرياضة المصرية، مؤكدا على التعاون المثمر بين الأهلى والسفارة الإسبانية فى القاهرة.

كما أشاد ممثلو « لاليجا » بوفد النادى الأهلى، مؤكدين اهتمامهم بأن يكون النادى الأهلي طرفا في هذه الاتفاقية في المستقبل القريب.

وشارك محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وامير توفيق مدير التسويق في فعاليات تلك الاتفاقية بعدما تلقى مجلس الإدارة دعوة رسمية من السفارة الإسبانية بالقاهرة وطرفي الاتفاقية لحضور فعاليات التوقيع.

وأعلنت الاتفاقية التي وقعت ظهر اليوم بحضور النادي الأهلي بين لاليجا وجامعة اسلاسكا عن تنظيم عدة دورات تدريبية بشأن الإدارة الرياضية وتمنح دبلومة وماجيستير الإدارة الرياضية معتمدين من رابطة المحترفين بالدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يقدم سراج الدين تقريرا شاملا حول الاتفاقية التي حضر فعالياتها لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لاعتماد مشاركة الأهلي في تنظيم الدورات التدريبية التي تبدأ من مارس المقبل.

يذكر أن محمد سراج الدين عضو المجلس قدم دراسة من قبل مع جامعة ريال مدريد من أجل أن يقوم النادي الأهلي بتقديم مثل هذه الدورات التدريبية ومنح الماجيستير والدبلومات الخاصة بالإدارة الرياضية.