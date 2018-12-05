شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة مصر فى بطولة هولندا المفتوحة للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الرماية عن أسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة هولندا المفتوحة للرماية "ضغط هواء"، والمحدد لها الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير المقبلين. وتضم قائمة اللاعبين كلا من سيف أبو سنة وهدير مخيمر ومريم رمضان وشيماء حشاد ودينا العيسوى ودينا عصمت ومحمد عبد القادر. كما ضمت القائمة المصرية أيضا، حمادة طلعت والزهراء شعبان ويوسف حلمى وحافظ جمال وأحمد عصمت وأسامة السعيد وسامى عبد الرازق وأميرة فتوح.

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