موعد القمة النارية بين مانشستر يونايتد وأرسنال الليلة.. والقناة الناقلة والمعلق

كتب: ضياء السقا
عشاق الكرة العالمية، على موعد في العاشرة مساء اليوم، مع قمة نارية، حيث يستضيف مانشستر يونايتد، غريمه أرسنال، بملعب "أولدترافورد"، في الجولة الخامسة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ودائما ما تتمتع لقاءات الفريقين بإثارة وقوة، نظرا لما يتمتعان به من جماهيرية كبيرة.
ويدخل أرسنال اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على توتنهام، بأربعة أهداف لهدفين، في الجولة الماضية.
فيما واصل مانشستر يونايتد أدائه "الباهت" هذا الموسم مع البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد تعادل الشياطين الحمر مع ساوثهامبتون 2-2، في الأسبوع الـ14.
ويحتل أرسنال المركز الرابع بـ30 نقطة، فيما يمتلك مان يونايتد 22 نقطة في المركز الثامن.
ويذاع اللقاء على beIN SPORTS HD 2، بتعليق: حفيظ دراجي.
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