جلسة بالزمالك بسبب صفقات الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الإدارة بصدد عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لتحديد الخطوط العريضة لصفقات الشتاء.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن الجلسة بين الإدارة وجروس قد تكون بعد مباراة المصري والمقرر لها يوم الخميس بالدوري.

وتسعى الإدارة لمعرفة المراكز التي يحتاج المدرب إلى تدعيمها خلال الانتقالات الشتوية، كما سيتم عرض بعض الأسماء عليه لمعرفة رأيه.

كما تهدف الإدارة إلى معرفة العناصر التي سيتم الاستغناء عنها خلال الفترة المقبلة.