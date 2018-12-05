عبد الفتاح: استبعاد جهاد جريشة من مباريات الزمالك "طبيعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، والمشرف على لجنة الحكام، عن سبب غياب جهاد جريشة من إدارة مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

عبد الفتاح قال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" :"استبعاد جهاد جريشة من مباريات الزمالك كان أمرًا طبيعيًا بعد أزمة مباراة مصر المقاصة".

وتابع :"قرار عودة جهاد جريشة لإدارة مباريات الزمالك يحتاج للتوقيت المناسب وهذا ما حدث عندما أدار مباراة النجوم والزمالك ونجح في تقديم مستوى رائع".

وواصل :"ما يحدث مع جهاد جريشة يتم تطبيقه في مختلف دوريات العالم، احتاجنا فقط للتوقيت المناسب من أجل إسناد له إدارة مباريات الزمالك".

وعن سبب غياب محمود البنا من إدارة مباريات الزمالك، أوضح المشرف على لجنة الحكام :"البنا كان سيدير لقاء بيراميدز والزمالك إلا أن اللقاء تم تأجيله وهذا مثبت في كشوفات الاتحاد".

وانتقل عبد الفتاح للحديث عن موقف نادي بيراميدز بعد طلبه بإدارة حكام أجانب لمبارياته في البطولات المحلية :"إدارة بيراميدز رفضت الحكام المصريين لإدارة مباريات الفريق".

وأنهى :"نادي بيراميدز أعلن عن رغبته في تولي مبارياته حكام أجانب أو عرب، وبالطبع القرار سيحترم من اتحاد الكرة إلا أن من وجهة نظري أرفض هذا القرار بنسبة 100%".