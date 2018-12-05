منافس الأهلي.. حارس جيما: كرة القدم لا تعرف المستحيل وسنحضر للمتعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

يحمل الدولي الغاني السابق دانيل أجايي، حارس مرمى فريق جيما الأثيوبي الكثير من الذكريات التي تربطه بمصر، ويبدو أن هذه الذكريات سيكون بها صفحة جديدة بمواجهتين أمام الأهلي بدوري الأبطال.

ونجح نادي جيما الأثيوبي في التأهل إلى الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على تيليكوم بطل جيبوتي في مباراتي الدور الـ64 من دوري الأبطال، ليضرب موعدًا مع النادي الأهلي في الدور الـ16.

وتحدث "الخليج 365" مع دانيل أجايي، حارس مرمى الفريق الذي أكد في بداية الحديث أنه سيواجهون الأهلي من أجل الاستمتاع بكرة القدم.

وأضاف الحارس صاحب الـ30 : "أعرف مصر جيدًا، بداية مشواري كانت في مصر عام 2009 في كأس العالم للشباب عندما توجنا بلقب البطولة، كانت أيام رائعة."

وأكمل: "كنت أيضا شاهدًا على فوز مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2010، المباراة كانت بدون أهداف قبل أن يظهر جدو "القاتل" ويُسجل الهدف الذي حرمنا من البطولة، إنه لاعب لديه لمسة رائعة ويُجيد إنهاء الهجمات بشكل رائع، غانا كانت تملك جيل رائع لكن مصر قال كلمتها في النهاية."

وعن الأهلي قال: "نحن نعلم أن الأهلي فريق بطل، نعرف ذلك لكن لا نشغل بالنا كثيرًا، سنتدرب بشكل جيد من أجل التحضير لهذه المباراة، وفي كرة القدم لا يمكن أن تتوقع ما سيحدث، قد نفوز على الأهلي إذا كنا الأفضل، وهم كذلك."

وبالعودة لأجواء المنتخب الغاني قال دانيال: "كنت متواجد كحارس ثان في مباراة مصر وغانا والتي جاءت بعد السداسية في غانا ضمن تصفيات كأس العالم، أحببت الأجواء في مصر كثيرًا."

وقال: "شاركت مع منتخب غانا في ثلاث نسخ من كأس الأمم الإفريقية وبالتحديد في 2010، 2012، 2013، كما كنت مع منتخب غانا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 كحارس ثان، لدى خبرة، وأظن أنها ستساعدني وزملائي في مواجهة الأهلي بدوري الأبطال."

وينتظر الأهلي، جيما، لمواجهته ذهابًا في دور الـ32 من البطولة أحد أيام 14-15-16 ديسمبر في مصر، قبل أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 21-22-23 من الشهر نفسه.