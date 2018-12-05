منجم أياكس.. كبار أوروبا في صراع شتوي لاستهداف 3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يعيش فريق أياكس أمستردام الهولندي فترة رائعة على الصعيد المحلي أو الأوروبي خلال هذا الموسم، خاصة أن إدارة النادي اعتمدت على سياسة جديدة وهي الدمج بين لاعبين أصحاب الخبرات والمواهب الشابة داخل النادي.

أياكس الآن في وصافة الدوري الهولندي بفارق نقطتين عن غريمه بي إس في إيندهوفن بعد مرور 14 جولة، كما تأهل الفريق الهولندي إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في إشارة واضحة لمحاولة فريق العاصمة للوصول ما هو أبعد في البطولة الأوروبية.

ولكن مسيرة أياكس الرائعة سواء في المشوار المحلي أو الأوروبي قد تتعطل بعض الشيء نظرًا لسعي كبار الأندية الأوروبية في الحصول على أفضل لاعبي فريق الأبيض والأحمر خلال الميركاتو الشتوي.

ماتياس دي ليخت

رغم صغر سنه حيث لم يصل لعامه الـ20 إلا أن ماتياس دي ليخت دخل التاريخ في صفوف أياكس بعدما أصبح قائدًا للفريق الهولندي.

دي ليخت والذي صعد للفريق الأول بأياكس منذ موسمين أصبح أحد أهم أعمدة ناديه والمنتخب الهولندي أيضًا نظرًا لم يقدمه من مستويات.

صاحب الـ19 عامًا خاض مع أياكس في 86 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها تسعة أهداف وصنع أربعة أهداف، أما على الصعيد الدولي فقد شارك دي ليخت في 13 مباراة دولية إلا أنه لم يسجل أي هدف بقميص الطواحين حتى الآن.

وارتبط مدافع أياكس بالعديد من الفرق الأوروبية العملاقة داخل القارة العجوز لعل أبرزها برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

فرينكي دي يونج

الاسم الأبرز أيضًا في صفوف أياكس وهو لاعب الوسط فرينكي دي يونج الذي تم تصعيده للفريق الأول عام 2016.

دي يونج البالغ من العمر (21 عامًا) ارتبط اسمه بالرحيل عن أياكس في سوق الانتقالات الصيفية الماضية حيث كان قريبًا من الانتقال لصفوف برشلونة.

وأصبح دي يونج تحت أنظار برشلونة مجددًا قبل بداية الميركاتو الشتوي، كما أشارت تقارير صحفية ألمانية عن وجود رغبة من إدارة بايرن ميونيخ لشراء الثنائي دي ليخت ودي يونج مقابل 150 مليون يورو.

وشارك دي يونج في 59 مباراة بقميص أياكس أحرز خلالها أربعة أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة، كما لعب خمس مباريات دولية بقميص المنتخب الهولندي.

حكيم زياش

لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش والذي دخل ضمن قائمة أفضل لاعبي القارة الإفريقية يعتبر أيضًا من بين قائمة المرشحين للرحيل عن أياكس نظرًا لما يقدمه من مستوى سواء مع ناديه أو مع أسود الأطلس.

زياش البالغ من العمر 25 عامًا كان قريبًا من الرحيل لصفوف روما الإيطالي في الصيف الماضي كما تردد اسمه للانتقال لبروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي.

زياش كان قد انتقل من تفينتي إلى أياكس عام 2016 ليخوض 103 مباراة مع فريق العاصمة أحرز خلالها 28 هدفًا وصنع 45 تمريرة حاسمة.

ومع المنتخب المغربي بدأ زياش مسيرته عام 2015، ليشارك مع الأسود الأطلس في 22 مباراة أحرز خلالها 10 أهداف دولية.