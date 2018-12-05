رياضة | غدا.. نادي الزهور يستضيف بطولة الإسكواش المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نادي الزهور يستضيف بطولة الإسكواش المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادى الزهور على ملاعبه بفرع مدينة نصر بطولة الإسكواش المفتوحة التى سوف تنطلق خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى بمشاركة 42 ناديا على رأسهم الأهلى وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة.

من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن البطولة تعد أحد أكبر البطولات التى يشرف عليها الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة، كونها تضم جميع المراحل السنية بداية من 11 عاما حتى منافسات الكبار.

شدد الدمرداش على أن مجلس إدارة نادى الزهور سوف يعلن كافة تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفى الذى سوف يعقد اليوم الخميس بمقر النادى بحضور رئيس اتحاد الإسكواش وممثلى الأندية المشاركة.

أضاف رئيس نادى الزهور أن البطولة التى تقام بملاعب النادى بفرع مدينة نصر سوف تشهد مشاركة 557 لاعبا، مؤكدا على أن مجلس إدارة النادى أطمأن على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة لتسيير الأمور على الأندية المشاركة.

شدد الدمرادش على أن نادى الزهور استعاد بريقه من جديد فى استضافة وتنظيم المحافل الكبرى بعد انتخاب المجلس الحالى الذى يبذل قصارى جهده من أجل وضع النادى فى مكانه الطبيعى بين أندية مصر الكبرى مثلما كان يحدث فى عهود سابقة.

أشار رئيس نادى الزهور إلى أن نتائج النشاط الرياضى المتميزة تؤكد على أن أبطال النادى فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس سوف يستحوذون على العديد من الألعاب الفردية والجماعية مثل اليد والطائرة وكرة السرعة والريشة الطائرة.