رياضة | "مدحت فقوسة" يغادر العناية المركزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدحت فقوسة" يغادر العناية المركزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الكابتن مدحت فقوسة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري الأسبق، وأحد أساطيره، غرفة العناية المركزة صباح اليوم، وانتقاله لغرفة طبيه متخصصة بعد نجاح عملية تغيير صمام في القلب.

وكان فقوسة تعرض لأزمة صحية، أودت به للمكوث في مركز مجدي يعقوب للقلب، حتى استقرت حالته الصحية على أن يغادرها، يوم الأحد المقبل بعد الإطمئنان على سلامته.