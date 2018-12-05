رياضة | المصري لـ"الخليج 365 الرياضي": لن نفرط في إسلام عيسي وجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري لـ"الخليج 365 الرياضي": لن نفرط في إسلام عيسي وجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عن موقف ناديه من رحيل الثنائي إسلام عيسي وأحمد جمعة في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل

وأكد طارق هاشم عضو المصري في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365 الرياضي" أن ثنائي الفريق إسلام عيسي وأحمد جمعة مستمران مع الفريق ولا نية للتفريط في خدماتهما الفنية في الميركاتو الشتوي.

وأوضح أن مجلس الإدارة اتخذ قرار بعدم رحيل أي لاعب عن الفريق سواء إسلام عيسي أو جمعة في يناير بسبب الموقف الصعب الذي يمر به المصري في الوقت الحالي.

وكانت تقارير قد كشفت عن اهتمام الزمالك وبيراميدز بالتعاقد مع إسلام عيسي لاعب المصري ودخول القلعة البيضاء في مفاوضات مع جمعة.