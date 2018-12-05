بيير إيميريك أوباميانج يعاني من عنصرية الموز.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعاني عدد كبير من اللاعبين الأفارقة من ظاهرة العنصرية خلال أداء المباريات مع فرقهم بالدوريات الأوروبية، مما يؤثر سلبا على حالتهم النفسية وأدائهم داخل الملعب.

الشرطة الإنجليزية، أوقفت مشجعا لفريق توتنهام بعدما ألقى قشرة موز على أرض ملعب استاد الإمارات التابع لنادي أرسنال تجاه مهاجم فريق أرسنال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال مباراة الفريق أمام توتنهام والتي انتهت بفوز الجانرز 4 / 2.

مشجع من جماهير فريق توتنهام قام بإلقاء قشرة موز على المستطيل الأخير تجاه أوباميانج الذي كان يحتفل أمام مؤيدي توتنهام بتسجيله الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.

متحدث باسم توتنهام قال: إن مثل هذا السلوك غير مقبول وسينال المشجع المخالف عقابه.

الشرطة الإنجليزية كانت قد أكدت بعد المباراة تنفيذ سبعة اعتقالات، الستة الأخرى ترتبط بمخالفة النظام العام.

المهاجم السابق لأرسنال الإنجليزي، إيان رايت، الذي يعمل كمحلل لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، قال في تصريحات له: لعبت ضد توتنهام وتعرضت للكثير من الانتهاكات، إلا أن أيا منها لم يكن ذا خلفية عنصرية.

المهاجم ذو البشرة السمراء، أضاف، الآن على توتنهام التعامل مع هذا الأمر لأن أبلها قام بذلك، هذا ليس فقط موقفا محرجا لتوتنهام بل للدوري الإنجليزي لأنه انتشر حول العالم، وعلى توتنهام أن يتعامل مع حدث يلوث سمعته، من المؤسف أن نرى ذلك.

أوباميانج كان قد افتتح التسجيل لأرسنال في الدقيقة العاشرة من المباراة من ركلة جزاء، إلا أن توتنهام رد بتسجيل هدفين عبر أريك داير وهاري كاين من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقهما 2-1.. ثم انتهت المباراة بفوز أرسنال 4 / 2.. وفقا لوكالة “برس أسوسييشن” الإنجليزية، ووطالة “أ ف ب” الفرنسية.