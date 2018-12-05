عارضة أزياء إسرائيلية تربك ليونيل ميسي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، وقد بدت عليه علامات الارتباك والإحراج، وذلك خلال التقاطه صورة تذكارية في أحد الفعاليات مؤخرا.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن موقع “إلكودا” الإسباني فإن النجم الأرجنتي ليونيل ميسي، قاد منتخب “التانجو” بدا متوترا عندما التقط صورة تذكارية مع عارضة إسرائيلية تدعى يائيل شيلبي.

الموقع أشار إلى أن ليونيل ميسي شعر بالارتباك بعد أن حاول أن يترك مسافة بسيطة بينه وبين العارضة يائيل شيلبي، غير أن الأخيرة أصرت على الالتصاق به، مما جعل علامات الخجل تبدو واضحة على اللاعب الملقب بـ”البرغوث”.

كما أوضح أن نجم برشلونة بالكاد استطاع الابتسامة خلال التقاط الصورة مع العارضة الإسرائيلية، واصفا ما حصل بأنه “لحظة توتر”، وعلى عكس ميسي فقد ظهرت يائيل شيلبي، واثقة من نفسها وسعيدة بالتقاط الصورة.

يائيل شيلبي نشرت فيديو يوثق لحظة التقاطها صورة مع ميسي في حفل تقديم شركة “سيرين لاباس” السويسرية -الإسرائيلية، لأول هاتف بتقنية “بلوك تشين”.. وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحفل باعتباره سفير العلامة التجارية لتلك الشركة.