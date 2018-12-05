جراحة مر عليها 12 عاما تعيد دييجو كوستا لغرفة العمليات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن مهاجم الفريق دييجو كوستا - الذي يعاني من آلام متكررة في القدم اليسرى - سيخضع لعملية جراحية هذا الأسبوع في البرازيل، قد تبعده لأسابيع.

بيان النادي أضاف، إن اللاعب الذي سبق له الخضوع لعملية جراحية في العظمة الخامسة في مشط القدم اليسرى قبل 12 عاما، عاوده الشعور بهذه الآلام، وبعد تقييم الخيارات المختلفة، تم اتخاذ القرار بأن تجرى العملية في البرازيل بإشراف الجهاز الطبي لأتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد لم يحدد فترة الغياب المتوقع للاعب، إلا أن صحيفة “آس” الإسبانية أوضحت أن دييجو كوستا سيبتعد نحو عشرة أسابيع، وسيغيب بالتالي عن مباريات أبرزها ضد إشبيلية في السادس من يناير المقبل، وأن النادي يأمل في أن يكون مهاجمه الدولي البالغ من العمر 30 عاما، قادرا على العودة إلى صفوف الفريق مع انطلاق منافسات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 12 فبراير.

كوستا برغم آلام القدم، إلا أنه ساهم بشكل فعال في آخر مباراتين لفريقه في الدوري المحلي، حيث سجل في مرمى برشلونة المتصدر وحامل اللقب (1-1) في 24 نوفمبر الماضي، كما ساهم في هدف التعادل لفريقه (1-1) أمام جيرونا الأحد في المرحلة الرابعة عشرة، والذي سجله جوناس راماليو خطأ في مرمى فريقه.. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.