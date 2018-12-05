دييجو مارادونا يعتدي على مشجع مكسيكي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرج النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، عن النص بعدما اعتدى على أحد المشجعين، بعد مباراة فريقه الأخيرة في الدوري المكسيكي.

مارادونا المدير الفني لفريق دورادوس المكسيكي، اعتدى بالضرب على أحد المشجعين، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام نادي أتليتيكو سانت لويس، في نهائيات دوري الدرجة الثانية في الدوري المكسيكي المحلي.

المدرب الأرجنتيني لم يعجبه طريقة استقبال المشجعين له في المكسيك، فقرر أن يلقنهم درسا، وذلك بعد المباراة حيث انتظر مشجعو فريق أتليتكوا مارادونا داخل المدرجات، وقاموا بترديد أغنية مسيئة لمارادونا، سببت له الغضب، فحاول ضرب أحدهم، ولكن الحراس تمكنوا من إيقافه.

دييجو مارادونا كان قد تولى تدريب فريق “دورادوس دي سينالوا” المكسيكي في شهر سبتمبر الماضي.

وتغلب أتلتيكو سان لويس على دورادوس الذي يدربه مارادونا بنتيجة 4 / 3 ليحرمه من الفوز بدوري الدرجة الثانية المكسيكي وفرصة الصعود لدوري الأضواء.. فبعدما خسر ذهابا بهدف نظيف الجمعة الماضية، فاز إيابا على أرضه 3-2، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين تمكن خلالهما أصحاب الأرض من حسم اللقب لمصلحتهم بتسجيلهم هدفا غاليا قادهم لمعانقة اللقب.