الامارات | مواطن يتأهل إلى كأس العالم في"لعبة الأذكياء"

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتأهل إلى كأس العالم في"لعبة الأذكياء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل لاعب المنتخب الوطني، سالم عبد الرحمن، إلى نهائيات كأس العالم للشطرنج التي تقام في صيف العام المقبل، بعدما نجح في تصدر البطولة العربية التي يُسدل الستار على منافستها مساء اليوم الأربعاء، وأقيمت على كأس زايد.

وتمكن "الفتي الذهبي" من حسم التأهل والفوز بالبطولة، قبل جولة واحدة من الختام متفوقاً على أذكياء من 17 دولة عربية شاركوا في هذا الحدث الذي استضافته دبي، في الفترة من 26 نوفمبر الماضي، وحتى الخامس من ديسمبر الجاري.

وكانت المشاكل الدراسية قد هددت مشاركة سالم عبد الرحمن، قبل انطلاق البطولة، لكن تدخل اتحاد اللعبة وحصل اللاعب على تفرغ من جامعة الشارقة التي يدرس بها.