شكرا لقرائتكم خبر عن «قمصان» يقود مران الغائبين عن مباراة الأهلي والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام الجونة التي ستقام، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشهد المران مشاركة أحمد حمودي وصبري رحيل وعمرو بركات ومحمد شريف وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وعمار حمدي.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، قبل تنفيذ عدد من الفقرات الفنية الخاصة بدقة التصويب والتعامل مع الكرات العرضية.