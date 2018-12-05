شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان يواصل جلساته التحفيزية مع لاعبي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة، اجتماعاته مع لاعبى الفريق الأول من أجل الاستماع إلى مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم في الفترات الأخيرة.

حيث اجتمع عثمان مع عدد من اللاعبين بشكل فردى قبل أن يجتمع مع أعضاء الفريق والجهاز الفنى، لحثهم على الفوز والصعود لدور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية وتعديل مسار الفريق في بطولة الدورى العام.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، خلال الجلسة وعد المهندس إبراهيم عثمان لاعبيه بمكافآت كبيرة في حالة تخطى بطل بوروندى في البطولة الأفريقية والرجاء المغربى في البطولة العربية.

في الختام تعهد جميع اللاعبين والجهاز الفنى ببذل مجهود مضاعف خلال المباريات القادمة لمصالحة الجماهير، وتعديل وضع الفريق في جدول الدورى، والاستبسال للوصول إلى مركز أفضل في البطولتين الأفريقية والعربية.