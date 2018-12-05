شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى أحمد فتحي وعلي معلول وجونيورأجايي وصالح جمعة، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيل بدني على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء.

وأشرف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، على تدريبات الرباعي، في ظل البرنامج البدني الخاص بكل منهم فيما واصل صالح جمعة تنفيذ برنامج التأهيل البدني الخاص به.

وكانت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام الجونة قد أدت مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.