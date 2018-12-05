الزمالك يمنع لاعبيه من استخدام مواقع التواصل

أصدر مجلس إدارة الزمالك، قرارا بتغريم أي لاعب في فريق الكرة يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، 50 ألف جنيه، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ويأتي هذا القرار استكمالا لعقوبات أخرى فرضها المجلس على اللاعبين، عقب الخروج من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري تأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية إثر فوزه على الزمالك (4-3)، بضربات الجزاء الترجيحية، حيث فاز الزمالك ذهابا (1-0)، وخسر إيابا (0-1)، يوم الجمعة الماضي.

وسبق أن تم خصم شهر من الجهاز الفني، و50% من مستحقات اللاعبين، فضلا عن حرمان اللاعبين من الدخول بسياراتهم إلى مقر النادي.

يذكر أن رئيس الزمالك سبق وأن اتخذ هذا القرار في الموسم الماضي، ووصلت العقوبات إلى 300 ألف جنيه، قبل أن يتراجع عنه لاحقا.