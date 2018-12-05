كلوب: لا أحد يسبق صلاح ب15 هدفا

دافع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن لاعبه المصري محمد صلاح، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وقال كلوب، في المؤتمر التقديمي لمباراة بيرنلي "لست مهتمًا بالنقاش المشتعل حول مستوى صلاح، الفترة الحالية ليست وقت الحكم على الفرعون المصري".

ويحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي، في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرغب كلوب في مواصلة مطاردة مانشستر سيتي، الذي تغلب أمس الثلاثاء على واتفورد بنتيجة 2-1.

ويضع كلوب، ثقته في نجمه المصري، رغم أن صلاح سجل في الموسم الحالي مع ليفربول 9 أهداف في 20 مباراة، إلا أنه يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب تراجع مستواه، مقارنة بالأداء المذهل الذي قدمه الموسم الماضي، ففي نفس الفترة في العام الماضي، كان رصيد صلاح، 15 هدفا، ليسجل في نهاية الموسم 44 هدفًا.

وأوضح كلوب "صلاح جيد، لقد سجل 7 أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي، من سجل أكثر؟ أوباميانج؟ لقد سجل ثنائية في المباراة الأخيرة، ولهذا فإنه لا أحد يسبق صلاح مثلًا بفارق 15 هدفا".

يذكر أن حصيلة أهداف أوباميانج، نجم آرسنال، في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، 10 أهداف، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.

ونوه كلوب "الموسم كما هو، يجب علينا جميعا أن نبدأ من جديد، لا يمكنك أن تعتبر شيئا ما أمرا بديهيا وتعتقد أن الأمور ستكون سهلة".

وأضاف "من خلال الفرص التي سنحت له، كان بمقدوره أن يسجل أكثر، وغير ذلك لا يوجد شيء يقال".

وختم كلوب حديثه بقوله "حاول ببساطة أن تستعد للمباراة المقبلة، وأن تقدم أفضل ما لديك، وفي نهاية الموسم يتم تقييمك، وليس أثناء الموسم".