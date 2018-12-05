تشيلسي ينافس ميلان على لاعب برشلونة

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى مزاحمة نظيره ميلان الإيطالي، للحصول على خدمات لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة إكسبريس، أن تشيلسي يجهز أمواله، للحصول على خدمات دينيس سواريز، لاعب نادي برشلونة، في يناير/كانون ثان المقبل.

وأضافت الصحيفة أن حظوظ تشيلسي كبيرة للغاية، لضم دينيس سواريز، البالغ من العمر 24 عامًا، حيث أن ميلان يرغب في استقدام اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء بشكل دائم.

لكن إدارة نادي برشلونة تسعى للحصول على الأموال من صفقة بيع دينيس سواريز، مما يرفع حظوظ تشيلسي في ضم اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن قيمة صفقة انتقال دينيس سواريز إلى صفوف تشيلسي، قد تكلف خزينة البلوز، 45 مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة التي حددتها إدارة برشلونة لبيع اللاعب، خلال الميركاتو المقبل.