هونيس يكشف سبب رفضه للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، عن رأيه في إمكانية التوقيع مع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي، إذا أتيحت له الفرصة لذلك.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات نجم الفريق البافاري السابق في مقابلة له مع صحيفة بيلد الألمانية، والتي أشار فيها إلى أنه لن يقدم على تلك الخطوة التي قام بها يوفنتوس في يوليو/ تموز الماضي.

وقال هونيس: "كنا سنفعل ذلك ونحن معصوبي الأعين، ولكن إذا كان في عمر الـ 24 وليس 33".

وشارك النجم البرتغالي مع السيدة العجوز في 18 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 6، حتى الآن.

وتعد بداية النجم البرتغالي أفضل انطلاقة للاعب من اليوفي منذ موسم 1968-1969، عندما سجل بيترو أنستازي 9 أهداف بعد 14 جولة من الكالتشيو.