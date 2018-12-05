أ ش أ

ذكرت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ يجهز 150 مليون يورو، من أجل ضم ثنائي أياكس الهولندي، ماتياس دي ليجت وفرينكي دي يونج، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتتحدث وسائل الإعلام في ألمانيا، عن رغبة بايرن ميونخ في القيام بعملية تجديد، الصيف المقبل، حيث من المتوقع، رحيل عدد كبير من اللاعبين أمثال ريبيري وروبن وهوميلز وخافي مارتينيز وجيروم بواتينج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لن يكون سهلا في ظل سعي نادى برشلونة الإسباني لضم اللاعبين.

في الوقت نفسه، أوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن دي ليجت وفرينكي أبلغا المدير الرياضي لأياكس، مارك أوفرمارس، أنهما يرغبان في مغادرة الفريق خلال الصيف المقبل.

ويرغب برشلونة في الحصول على خدمات الثنائي دي يونج وماتياس دي ليجت، لكنه يحاول خفض ثمن استقدام اللاعبين للكامب نو.

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون يورو من بايرن ميونخ لضم ثنائي أياكس الهولندي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .