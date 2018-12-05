هازارد يؤجل التجديد مع تشيلسي انتظارا لريال مدريد

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ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نادي تشيلسي عرض على نجمه البلجيكي إدين هازارد، الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، وهو الأعلى في تاريخ البلوز من أجل الموافقة على تجديد عقده.

وكشفت الصحيفة أن هازارد لم يوافق حتى الآن، على العرض الجديد المقدم من البلوز، ويريد الانتظار لحين معرفة حقيقة اهتمام ريال مدريد الإسباني، بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في صيف 2020، ويمكنه الرحيل مجانkا بعد ذلك، إلى أي فريق يريد أن يحمل قميصه.

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