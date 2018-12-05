أ ش أ

ألمح جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، إلى أن زميله إدينسون كافاني يميل كثيرا للعودة إلى صفوف فريقه القديم نابولى، يوما ما.

وقال بوفون، خلال استضافته بقناة إيطاليا 1 :”أتحدث دائما مع كافاني عن إيطاليا، فهو يحب نادي نابولي كثيرا، ومرتبط عاطفيا بجماهيره”.

وأضاف الحارس الإيطالي المخضرم “كافاني لن يتجاهل رغبة نابولي في استعادة خدماته، ولكن في الوقت الحالي، مهاجم أوروجواي أمامه فرصة للذهاب بعيدا في دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان”.

وبدأت وسائل الإعلام الفرنسية، تشير إلى خلاف في الكواليس بين كافاني وتوماس توخيل مدرب البي إس جي، بداعي غضب كافاني من قرار المدرب الألماني بوضعه على مقاعد البدلاء أكثر من مرة، وشعور اللاعب بأن مكانته في الفريق تراجعت نسبيا لصالح الثنائي نيمار وكيليان مبابي.

شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يلمح لرحيل كافاني عن باريس سان جيرمان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .