شكرا لقرائتكم كوت ديفوار ترد على الكاف : جاهزون لاستضافة أمم 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم بيانا رسميا للرد على الأنباء التى ترددت عن رغبة الكاف فى سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2021 وإسنادها إلى الكاميرون التى سحب منها تنظيم نسخة 2019.

ونشر الاتحاد الإيفوارى بيانا رسميًا أكد فيه أنه علم برغبة الكاف فى سحب تنظيم البطولة من كوت ديفوار وإسنادها إلى الكاميرون، مع إقامة نسخة 2023 على أراضيهم، دون أن يتلقى أى إخطار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإيفوارى فى بيانه: "لم نتلق أى إخطار من الكاف أو تمت أى محادثات مع أى مسئول عن كرة القدم أو فى الدولة بشأن سحب تنظيم أمم أفريقيا 2021، ونحن مستمرون فى أعمال التجهيز لاستضافة البطولة".

وأضاف البيان: "أوجستين سيدى ديالو رئيس الاتحاد الإيفوارى تواجد فى أكرا لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للسيدات والتقى بالعديد من مسئولى الكاف ولم يبلغه أحد بأى شىء عن نقل البطولة أو سحب التنظيم".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن الاتحاد الأفريقى قرر ترضية الكاميرون عقب سحب تنظيم أمم أفريقيا 2019 من أراضيها لعدم الجاهزية، بمنحها حقوق تنظيم النسخة التالية فى 2021 على الرغم من إسنادها إلى كوت ديفوار فى وقت سابق على أن يتم منح الأخيرة شرف تنظيم نسخة 2023.

من ناحية أخرى، فتح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الباب لتلقى طلبات الترشيح لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على أن يتم الكشف عن البلد المستضيف للنسخة بنهاية الشهر الجارى.