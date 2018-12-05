شكرا لقرائتكم الأرجنتين تترقب عودة ميسي لقيادة التانجو في مارس القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر المنتخب الأرجنتينى بقيادة ليونيل سكالوني عودة ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الأسبانى من جديد إلى معسكر التانجو بعد أن إعتذر عن اللعب ضمن صفوفه خلال عام 2018.

وفقاً لما نشرته شبكة "TYC"الأرجنتينية، إن لاعبى التانجو والجهاز الفنى ومسئولى الإتحاد الأرجنتينى ينتظرون عودة "البرغوث" للمشاركة مع بلاده بعد أن تقدم بإعتذار مؤقت عن عدم التواجد مع الفريق خلال عام 2018 بعد الخروج من مونديال روسيا.

أوضحت الشبكة الإخبارية، إن ميسي سيعود إلى منتخب الأرجنتين فى شهر مارس القادم ومن المتوقع أن يشارك فى وديتى الصين واليابان ضمن إستعدادات التانجو لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 والمقرر إقامتها فى البرازيل 14 يونيو المقبل.