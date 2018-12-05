شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل التصعيد ضد لاعبه البرازيلي الهارب هندريك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مسئولو النادى الأهلى بمستند جديد للجنة فض المنازعات بالإتحاد الدولي "فيفا"، يشكو فيه البرازيلي هندريك لاعب الفريق السابق، بسبب خرق اللاعب بنود التعاقد المبرم بين الطرفيين فى أكثر من مناسبة قبل رحيله.

ووفقاً لمصدر داخل الإدارة الحمراء فإن النادى أكد فى شكواه أن هندريك انقطع عن التدريبات لمدة شهر قبل أن يرحل لبلاده دون الحصول على إذن النادى.

كان النادى الأهلي قد تلقى خطاباً رسمياً فى وقت سابق من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بتقدم لاعب وسط الفريق الأحمر السابق هيندريك، بشكوى للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة الحمراء.

وتضمن الخطاب مطالبة اللاعب بالحصول على قيمة عقده بالكامل والمقدرة بـ750 ألف دولار بخلاف مطالبة اللاعب بالحصول على غرامة إضافية تقارب 10 ملايين جنيه ليصل إجمالى ما طلبه البرازيلى من القلعة الحمراء ما يعادل 23 مليون جنيه.