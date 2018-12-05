شكرا لقرائتكم جماهير الإسماعيلي توجه رسالة قاسية للحضري أمام بطل بوروندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجهز جماهير النادي الإسماعيلي دخلة خاصة في المدرجات، للهجوم على عصام الحضري حارس مرمى الفريق، وذلك خلال مباراة الفريق أمام فريق لوميساجير البوروندى على استاد الاسماعيلية ضمن لقاءات إياب الدور التمهيدي لدورى أبطال إفريقيا.

وكان عصام الحضري قد تخلف عن السفر مع الفريق إلى بوروندي دون تقديم أسباب مقنعة، مما اعتبره مسئولي الإسماعيلي هروباً من المسئولية وهو ما سبب الجفاء بين الحارس وإدارة النادي التي قررت احالته للتحقيق.

الإسماعيلي قد قطع شوطاً كبيرًا فى التأهل لدور الـ 32 للبطولة بعدما فاز فى لقاء الذهاب خارج الديار بهدف نظيف أحرزه طارق طه.

ويسعى الإسماعيلى للفوز بالمباراة والصعود للدور التالى لمواجهة القطن الكاميروني فى دور الـ 32 للبطولة ، ويكفى الدراويش الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحصد بطاقة التأهل الافريقى .

ويقود المباراة طاقم تحكيم ليبي بقيادة عبد الله عبد الواحد حرويدة ويعاونه صلاح الشوجى مساعد أول ووحيد الحاوى مساعد ثان وأيمن الشريف حكما رابعا ، كما تم تعيين الإثيوبى سليمان إبيبى مراقبا للمباراة.