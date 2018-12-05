رياضة | يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية

موعد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والجونة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المؤجلة المقبلة أمام ضيفه فريق الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من جديد مثلما فعل في مباراته الماضية أمام مضيفه فريق بتروجيت.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً مدى أهمية حصد المزيد من الانتصارات في الفترة القليلة القادمة، وذلك حتى تعود إليه الثقة من جديد بعد الكوارث التي مر بها في الآونة الأخيرة، والتي تمثلت أولاً في خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بالرغم من وصوله إلى المباراة النهائية.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية

أما الكارثة الثانية فقد تمثلت في إقصائه مبكراً من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وعقب هذه الكوارث مباشرة تواصلت الصدمات لأبناء القلعة الحمراء من خلال الخسارة التي تعرض لها الفريق الأهلاوي على يد نظيره فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية

وبكل تأكيد يحتاج فريق الأهلي إلى المزيد من الوقت من أجل العودة إلى مستواه المعهود من جديد، وخاصة بعد التغيير الذي حدث على الفريق من الناحية الفنية من خلال إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من منصب المدير الفني لفريق الأهلي، ومن ثم تعيين الكابتن محمد يوسف في المنصب ذاته بشكل مؤقت لحين إيجاد البديل المناسب في الفترة القادمة.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية

ومن جانبه يُدرك الكابتن محمد يوسف أن الفرصة باتت سانحة أمامه من أجل قيادة فريق الأهلي فنياً لفترة طويلة للمرة الثانية في مسيرته التدريبية، حيث كانت المرة الأولى له ناجحة للغاية رفقة أبناء القلعة الحمراء.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية

ويكفي الإشارة فقط إلى أن الكابتن محمد يوسف كان هو آخر من قاد فريق الأهلي نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك للمرة الثامنة في تاريخ النادي والتي كانت تحديداً في عام 2013 على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية

ولعل ما قد يُساعد الكابتن محمد يوسف على إعادة هذه الأمجاد لفريق الأهلي من جديد، هو الدعم الكبير الذي وعد به مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من خلال التعاقد مع عناصر بارزة للغاية على مستوى جميع الخطوط في الميركاتو الشتوي القادم حتى يعود المارد الأحمر إلى مكانته الطبيعية في نهاية المطاف.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الجونة على النحو التالي:

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / وليد سليمان / مؤمن زكريا.

خط الهجوم: وليد أزارو.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والجونة kora star live جودة عالية