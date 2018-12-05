رياضة | جروس يرفض رحيل كاسونجو لضم جوناثان

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رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير مقابل ضم جوناثان ظهير أيسر نادي الجونة. وتمسك كريستيان جروس باستمرار كابونجو كاسونجو حتى نهاية الموسم رافضًا رحيله. ويواجه كاسونجو انتقادات كثيرة في الزمالك بدعوى تراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

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