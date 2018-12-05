رياضة | embratoria كول كورة ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly)|بين ماتش Match

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embratoria كول كورة ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly)|بين ماتش Match

يستعد الأهلي لمواجهة الجونة بمسابقة الدوري، وذلك لمواصلة محو أثار "كارثة" نوفمبر كما يطلق عليها جماهير القلعة الحمراء.

ويستضيف الأهلي نظيره الجونة في ملعب استاد السلام، في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ7 لمسابقة الدوري الممتاز.

embratoria كول كورة ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly)|بين ماتش Match

ويحتل الأهلي المركز الـ16 بترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة لكن من 8 مباريات، بينما يحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.

ويسعى الأهلي، لمواصلة انتصاراته في الدوري، من أجل الاستمرار في طريقه للعودة لدائرة المنافسة من جديد، حيث أن الفريق سوف يخوض العديد من المؤجلات خلال شهر ديسمبر.

embratoria كول كورة ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly)|بين ماتش Match

الأهلي كان قد استعاد انتصاراته مؤخرا بعد سلسلة نتائج كارثية في شهر نوفمبر، على حساب بتروجيت بهدف نظيف، في مباراة مؤجلة بالدوري، ويأمل في أن تكون الجونة بوابته الجديدة للإستمرار في تحقيق الانتصارات.

وقام محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، بإعادة مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، من جديد لقائمة المباريات، بعدما انتهت أزمة تجديد اللاعب ووقع على عقد جديد لمدة 3 مواسم.

embratoria كول كورة ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly)|بين ماتش Match

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة أيضا عودة المدافع المالي ساليف كوليبالي، وسط استمرار غياب محمد الشناوي للإصابة بجانب حسام عاشور وأحمد فتحي وعلي معلول.

وعلى جانب أخر، أعلن حماده صدقي المدير الفني لنادي الجونة عن قائمة فريقه والتي شهدت تواجد 20 لاعبا، وغياب 3 لاعبين وهم محمد ناجي "جدو" ومحمود الشبراوي، وأحمد عيد عبدالملك للإصابة.

embratoria كول كورة ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly)|بين ماتش Match

ولم يحقق الجونة أي انتصار في اخر 8 مباريات بالدوري، وكان أخر فوز للفريق بالمسابقة على حساب بتروجيت 2-1 يوم 22 سبتمبر ضمن الجولة الـ9 للبطولة.

ولم يسبق للجونة العائد هذا الموسم للدوري الممتاز وأن حقق أي انتصار على الأهلي في الدوري، وكان اخر لقاء بينهما في كأس مصر قد شهد فوز الأهلي 13-0 عندما لعب الفريق بمجموعة من اللاعبين صغار السن والشباب.

embratoria كول كورة ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly)|بين ماتش Match