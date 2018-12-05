رياضة | خطة الزمالك لإعادة أحمد داوودا في يناير بالعافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة الزمالك لإعادة أحمد داوودا في يناير بالعافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك خط المفاوضات مع أحمد داوودا لاعب الفريق المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري لإعادته إلى الفريق في يناير المقبل.

وكشف داوودا لبعض زملائه السابقين في الزمالك عن تحدث زاهر معه وإبلاغه برغبة الإدارة في إعادته وإعجاب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق به عقب مشاهدة مباريات له.

وأبدى داوودا ترحيبه بالعودة إلى صفوف الزمالك لكنه اشترط موافقة مسئولي الاتحاد السكندري في ظل استمرار عقد الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وأكد مسئولو الزمالك للاعب على وجود بند في عقد الإعارة يتيح لهم إعادته في يناير المقبل بدون دفع مقابل مادي.