رياضة | HD كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KORA STAR | يلا كورة اون لاين

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يدخل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي محمد صلاح في مواجهة جديدة للبحث عن صدارة البطولة المحلية، حينما يحل ضيفًا على بيرنلي في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، بملعب “تيرف مور”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، قد يقوم بعدة تغييرات داخل التشكيلة الأساسية لفريقه في لقاء اليوم أمام بيرنلي، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وستنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

HD كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KORA STAR | يلا كورة اون لاين



وقالت صحيفة "تايمز" أن كلوب سيجري عدة تغييرات على تشكيل فريقه اليوم، وأبرزها استبعاد ساديو ماني للإصابة، ليدخل بدلا منه السويسري شاكيري.

ويقود المصري محمد صلاح، تشكيل الريدز المنتظر، أمام بيرنلي، ويعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على طريقة 4-3-3 ويتكون التشكيل المنتظر من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فان دايك، لوفرين، مورينو.

خط الوسط: هندرسون، ميلنر، نابي كايتا.

خط الهجوم: فيرمينو، صلاح، شاكيري.

HD كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KORA STAR | يلا كورة اون لاين



ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بنقطتين، ويملك بيرنلي 9 نقاط يحتل بهم المركز التاسع عشر قبل الأخير، ويقود المباراة تحكيميا الإنجليزي ستيوارت أتويل.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة برصيد 36 نقطة بعد فوزه الجولة الماضية على إيفرتون بهدف دون رد، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ19 برصيد 9 نقاط.

ويذاع اللقاء على قناة ARENA SPORT المفتوحة، على قمر “يوتيل سات” بترددات 11512، 11595، 11678، بمعدل تصحيح 30000.

وبحسب ما نشره موقع Archy Newsy، تبث قناة أرينا سبورت الكرواتية من القمر الصناعي يوتيل سات، حيث أنها قناة مجانية تعرض جميع المباريات الخاصة بدوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا وغيرها من البطولات