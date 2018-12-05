رياضة | الزمالك ضد المصري.. الأبيض يرفع عقوبة "فيس بوك" إلى 50 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد المصري.. الأبيض يرفع عقوبة "فيس بوك" إلى 50 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأبيض من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية. وطالب مسؤولو الزمالك من اللاعبين التركيز في الفترة الحالية وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وغيره خاصة وأنه سيتم معاقبة أي لاعب يستخدم مواقع التواصل بغرامة 50 ألف جنيه. ويستعد الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي غدًا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري. ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 32 نقطة، في حين ودع الزمالك البطولة العربية بعد الخسارة من الاتحاد في إياب دور الستة عشر للبطولة.

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