رياضة | الزمالك ضد المصري.. الأبيض يتدرب في برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد المصري.. الأبيض يتدرب في برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبه الأخير اليوم على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي ببطولة الدوري المصري.

وغادر فريق الزمالك إلى مدينة برج العرب للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي غدَا الخميس على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن السويسري كريستان جروس المدير الفني للزمالك كان قد أعلن أمس عن قائمة الفريق، حيث جاءت كالتالي :-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم " جنش " وعماد السيد

خط الدفاع: محمود علاء وحمدى النقاز وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد و فرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد وكاسونجو وحميد أحداد.

بينما يغيب عن الزمالك محمود حمدى "الونش" للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف وأيمن حفنى وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى "دونجا" وعمر صلاح لأسباب فنية.