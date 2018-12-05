رياضة | مواجهات مرتقبة لبني سويف وأسوان وسوهاج والإعلاميين في المظاليم

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس الجولة الـ12 من مسابقة دوري الممتاز "ب" حيث تشهد مجموعة الصعيد مواجهات مرتقبة، يلتقي خلالها النصر للتعدين صاحب الترتيب الرابع برصيد 18 نقطة مع فريق نادي بنى سويف المتصدر برصيد 25 نقطة. ويستضيف نادى ديروط الثامن بقيادة عماد سمير برصيد 14 نقطة نظيرة فريق أسوان الوصيف صاحب الـ 23 نقطة بقيادة مجدى عبد العاطي. ويلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي قبل الاخير بقيادة الشرقاوي محمد برصيد 6 نقاط مع فريق المنيا برصيد 19 نقطة الثالث بقيادة خالد القماش. وعلى استاد بنى سويف، يخوض فريق النادى تليفونات السادس بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 15 نقطة فريق نادى الألومنيوم الخامس بقيادة اشرف عرب برصيد 16 نقطة. وعلى ملعب الأسيوطي، يلتقي نادى الفيوم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد لطيف المدرب العام بعد استقالة بركات ابراهيم برصيد 12 نقطة مع نادى سوهاج عاشر المجموعة بقيادة عصام مرعى برصيد 13 نقطة. وعلى استاد نادى طهطا، يواجه الفريق الطهطاوي التاسع بقيادة اسامه البلم برصيد 15 نقطة فريق الإعلاميين السابع بقيادة جميل حلمي برصيد 15 نقطة. ويحل فريق الإعلاميين ضيفاً على الوليدية، حيث يحتل الأول المركز الـ 12 بقيادة محمد عبد الله برصيد7 نقاط مع نادى الوليديه الاخير برصيد 4 نقاط بقيادة محمد سيد مانى. - ترتيب المجموعة الأولى 1- بنى سويف 25 نقطة 2- أسوان 23 نقطة 3- المنيا 19 نقطة 4- التعدين 18 نقطة 5-الالمونيوم 16 نقطة 6- التليفونات15 نقطة 7- الإعلاميين 15 نقطة 8- طهطا 15 نقطة 9- ديروط 14 نقطة 10- سوهاج 13 نقطة 11- الفيوم 12 نقطة 12- التحرير 7 نقاط 13- م ش ناصر ملوي 6 نقاط 14-الوليدية 4 نقاط

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