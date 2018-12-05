رياضة | وزير الرياضة يبحث مع مستثمري بورسعيد مقترح تطوير مركز شباب المدينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يبحث مع مستثمري بورسعيد مقترح تطوير مركز شباب المدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان الوزارة بمجموعة من المستثمرين من محافظة بورسعيد لاستعراض المقترح المقدم بشأن تطوير مركز شباب المدينة بالاستاد ببورسعيد، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات ومنشآت تلك مراكز الشباب وزيادة مواردها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وعرض مستثمرو بورسعيد ملف متكامل عن تطوير مركز شباب المدينة بالإستاد باستثمارات تصل إلى 650 مليون جنيه بنظام حق الانتفاع، وبشكل يحقق للمركز عوائد يصل متوسطها إلى 4 مليون جنيه خلال العام الواحد.

ووفقا للتصور الذى قدموه المستثمرون، فإن المركز سيضم مبنى فندق، ومول تجارى، وحمام سباحة ترفيهي، ونادى اجتماعي، وملعب خماسي، وحمام سباحة تدريبي، ومسجد ومحلات تجارية، وأماكن للعائلات والأطفال.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية من شأنه تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب دون تحمل الدولة أي أعباء مالية حالية أو مستقبلية، وزيادة الموارد المالية للدولة مما ينعكس بالإيجاب على تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية، وإنه سيتم دراسة مقترح الاستثمار في مركز شباب المدينة بالاستاد ببورسعيد وآلية تطبيقه وفقا للقانون والضوابط الحاكمة.