رياضة | سيراميكا كليوباترا يواجه وادي دجلة وديا

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية في الثالثة عصر اليوم أمام وادي دجلة والتي ستقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي. وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة رمضان السيد خوض هذه المباراة الودية لمنح الفرصة للعديد من اللاعبين للوقوف على مستواهم قبل استئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية. ويحتل سيراميكا المركز الأول لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية برصيد ٢٣ نقطة.

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