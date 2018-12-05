شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للزمالك في برج العرب استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة صباح اليوم الأربعاء، متجها إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك ببرج العرب، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم بالدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يؤدي الفريق التدريب الأخير له اليوم بالإسكندرية استعداداً للقاء المصري، الذي سيقام في السابعة مساء الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب.